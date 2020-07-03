Цитата: abaika95:

В России в период карантина супер юристы-навальнисты пытались добиться выплат от государства, в суды подавали,но всё тщетно а у нас темболее

Что-то ни где не читал подобную информацию про действия каких-то юристов-навалистов. Можно ссылочку пожалуйста на такую информацию? Или это ваш повседненвное лукавство?

Что точно, так это что в России за апрель-май-июнь всем российским семьям на каждого ребенка до 3 лет выплатили в общем 15 тыс.руб, на детей от 3 до 16 лет за июнь выплатили по 10 тыс, за июль всем семьям у кого есть дети от 0 до 16 лет выплатят по 10 тыс.руб. на каждого ребенка. Хотя бы так, но государство что-то предпринимает.