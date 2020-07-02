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≡ Инфляция в Казахстане за шесть месяцев составила 4,2%. За год продукты подорожали на 11,1%		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инфляция в Казахстане за шесть месяцев составила 4,2%. За год продукты подорожали на 11,1%
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 7,3%, непродовольственные товары – на 2,6%, платные услуги – на 1,4%. Из продовольственных товаров за год в стране подешевели только сахар и некоторые овощи.
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§ maxsaf
Re: Инфляция в Казахстане за шесть месяцев составила 4,2%. За...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7205
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, специалист по индексации пенсий, как правильно проиндексировать пенсию, по фактической инфляции, или по прогнозам на следующий год? :lol: :lol:
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§ abaika95
Re: Инфляция в Казахстане за шесть месяцев составила 4,2%. За...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4379
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/как правильно проиндексировать пенсию, по фактической инфляции, или по прогнозам на следующий год?/



Непредвиденные обстоятельства,границы закрыли,карантины и работы в простое )
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§ maxsaf
Re: Инфляция в Казахстане за шесть месяцев составила 4,2%. За...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7205
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 02:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Непредвиденные обстоятельства,границы закрыли,карантины и работы в простое )

Никогда такого не было - и вот опять )). На следующий год там какой прогноз? Или может ну их эти прогнозы, а? Насколько инфляция рубанула - на столько и проиндексировать :lol:
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