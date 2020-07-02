maxsaf Re: Инфляция в Казахстане за шесть месяцев составила 4,2%. За... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7205

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:48 Цитата: abaika95:

Непредвиденные обстоятельства,границы закрыли,карантины и работы в простое )

Никогда такого не было - и вот опять )). На следующий год там какой прогноз? Или может ну их эти прогнозы, а? Насколько инфляция рубанула - на столько и проиндексировать