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≡ Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период ЧП, ни во время карантина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период ЧП, ни во время карантина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фирма прокомментировала заявление антимонопольщиков о том, что они направили таксомоторным компаниям Костаная уведомления из-за необоснованного подъема цен во время действия чрезвычайного положения.
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§ olegggon
Re: Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1106
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 02.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про "Тарлан" не знаю, а вот "Народное" цены задрали. В субботу довелось заказать такси Народное по району КСК - с конечной до "Армана", взяли 650 тенге, что я считаю дороговато за проезд по прямой считай.
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§ сайлау курманов
Re: Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.07.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня были несколько покупателей, которые иногда не могли дойти до соседнего подъезда, для чего вызывали такси. После нескольких таких заявок, диспетчера отказывали, видимо стыдно брать деньги ни за что...
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§ electro
Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период ЧП, ни во время карантина
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 02.07.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У меня были несколько покупателей, которые иногда не могли дойти до соседнего подъезда Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=856538&topic_id=41117&forumid=1&1593698072

Ну прям напрашивается вопрос, а чем Вы их так отоварили? причём ИНОГДА.
:-x :lol: :lol:
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§ drakon
Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период ЧП, ни во время карантина
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19521
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное гирями отговаривали... ;-)
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§ Николаич I
Re: Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период...
Николаич I


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 08.11.19
Отправлено: 03.07.20 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Народное" вобще надо по полной выдрючить. Совсем зажрались. Частенько цены задирают, и не только в период чп, даже не очень благоприятные погодные условия для них уже повод накинуть соточку-другую.
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§ Victor Yang
Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период ЧП, ни во время карантина
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12886
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.20 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николаич I:
Народное" вобще надо п полной выдрючить. Совсем зажрались. Частенько цены задирают, и не только в период чп, даже не очень благоприятные погодные условия для них уже повод накинуть соточку-другую.

Нормально это - машин такое же количество, а заказов значительно больше. Кому сильно надо - переплатят, а кому не очень - найдут другие варианты. А иначе - просто лотерея - кому повезёт больше. И даже если тебе сильно и срочно нужно - ты не дождёшься. Яндекс тоже повышает цены при повышенном спросе.
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