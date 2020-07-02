Victor Yang Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период ЧП, ни во время карантина #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12886

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:18 Цитата: Николаич I:

Народное" вобще надо п полной выдрючить. Совсем зажрались. Частенько цены задирают, и не только в период чп, даже не очень благоприятные погодные условия для них уже повод накинуть соточку-другую.

Нормально это - машин такое же количество, а заказов значительно больше. Кому сильно надо - переплатят, а кому не очень - найдут другие варианты. А иначе - просто лотерея - кому повезёт больше. И даже если тебе сильно и срочно нужно - ты не дождёшься. Яндекс тоже повышает цены при повышенном спросе.