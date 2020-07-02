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§ NG.kz
Локдаун закончился, но обещал вернуться
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Режим локдауна (полного запрета на выход из дома без особой необходимости), впервые введенный в Костанайской области на два выходные дня, 27 и 28 июня, для жителей региона прошел по-разному. В областном центре в эти два дня царила практически абсолютная тишина, машин на улицах было мало, небольшие компании людей можно было увидеть только во дворах. В Рудном народ умудрился даже искупаться на закрытых пляжах. А с началом рабочей недели перспектива нового локдауна - теперь уже в национальном масштабе - стала вырисовываться все более и более явно.
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§ ACROS
Re: Локдаун закончился, но обещал вернуться
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.07.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему "локдаун", нельзя просто назвать "карантин", "блокировка". Или у нас уже трехязычие?
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§ Vit
Локдаун закончился, но обещал вернуться
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9488
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.07.20 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем добрый вечер. Хочу рассказать как я болею третью неделю короновирусом-пневманией-орви-грипом или ещё чем то.
Итак:13 июня я был один день в Астане.
15 июня я уже был в рф. У меня резко поднялась температура до 39.2. Рвота, диарея, запахи и вкус полностью пропало. Что б сбить температуру стал принимать двойные дозы парацетамол.. Состояние было жесть, состояние трупа. Вызвал скорую. Они выписали антибиотики, но на ковид проверять не стали, отправили домой. Температура и запахи после принятия антибиотиков пришло в норму. Пока Приехал домой потерял 10кг веса. Еда не лезла. По приезду в кз сразу обратился в скорую. Меня посадили на домашний карантин. Выписали антибиотики - уколы. 23 июня взяли анализ на ковид. Сегодня ровно как неделя, когда были взяты анализы, но они до сих пор не готовы. Врач говорит что лаборатории то ли перегружены, то работают то не работают, вобщем непонятно. Лечат меня дистанционно. На сегодня все семптомы, рвота, диарея, температура все вернулось в норму, остался сухой кашель. Лечат как от пневмании Рентген не делают, говорят ждём результат на ковид. Я говорю пока дождёмся от лёгких не че не останется. Почему лаборатории плохо работают?
Форумчане берегите себя. У меня как я понял типа лёгкая стадия. Но я вас уверяю очень тяжело проходит.
P.S ещё я всегда пользовался антисептиком и масками. Вывод лично для меня они до лампочки. Походу только дистанция от посторонних людей верняк.

[Исправлено: Vit, 02.07.2020 - 22:20]
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§ drakon
Локдаун закончился, но обещал вернуться
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19521
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик, быстрейшего выздоровления,тебе... :lol:
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§ elektron
Локдаун закончился, но обещал вернуться
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Ну раз здоров уже хорошо. Антибиотики от вирусов не помогут. Значит что то бактериальное было. Хотя возможно и с короной совместно. Потом не забудь отписаться, что тест покажет. Будь здоров. :lol:
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§ Vit
Re: Локдаун закончился, но обещал вернуться
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9488
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.07.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Локдаун закончился, но обещал вернуться
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4379
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У меня как я понял типа лёгкая стадия. Но я вас уверяю очень тяжело проходит./




Мда а тем кто по старше наверно вообще швах такое перенести
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§ drakon
Локдаун закончился, но обещал вернуться
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19521
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, не дождёшься.
80 летний,легко перенесли.
На прогулки ходит... :lol:
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§ Butch
Локдаун закончился, но обещал вернуться
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.07.20 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Всем добрый вечер

Искренне рад за Вас!!!
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§ Muad Dib
Re: Локдаун закончился, но обещал вернуться
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 02.07.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Всем добрый вечер. Хочу рассказать как я болею третью неделю короновирусом-пневманией-орви-грипом или ещё чем то.

Спасибо за ваш опыт, дышащих вам легких, и чтобы все нормально было, без ущерба здоровью.
До недавнего времени многие не верили, что коронавирус вообще существует, а большинство с бравадой так и хочет переболеть, каждый второй мнит себя умнее эпидимиологов, не терпится сформировать коллективный иммунитет от этого "обычного сезонного ОРВИ или гриппа", а каждый третий рассчитывает переболеть бессимптомно :lol:
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§ Muad Dib
Re: Локдаун закончился, но обещал вернуться
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 02.07.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
у раз здоров уже хорошо. Антибиотики от вирусов не помогут. Значит что то бактериальное было. Хотя возможно и с короной совместно.


Коронавирус ослабляет местный иммунитет и открывает ворота для бактерий в легкие. Поэтому врачи прописывают ударные дозы антибиотиков для прогрессирующих пневмноний. Потеря вкуса и обоняния 99% индикатор COVID-19 в нынешних реалиях.
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§ elektron
Локдаун закончился, но обещал вернуться
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Потеря вкуса и обоняния 99% индикатор COVID-19 в нынешних реалиях.

Это могут и побочные гриппа быть. Подождём результатов.
От гриппа больше мрёт (согласно статистике), хотя вакцины есть, не добровольно же?
От сердечно-сосудистых, ещё больше, хотя большинство заболеваний терапевтически можно держать под контролем :-x От пневмонии тоже мрут, хотя вакцина есть.
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§ Козлов я
Локдаун закончился, но обещал вернуться
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1482
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.07.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, мы все болеем за твое здоровье ( что-то не понятное сказал,но ты поймешь).
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§ elektron
Локдаун закончился, но обещал вернуться
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И я не шучу, в 25-ть лет сам лежал две недели почти никакой уже в Германии, всё вроде обошлось. Но в 29-ть лет тромбозы в правой ноге образовались (кстати относительно много смертей, потому как оторвавшийся тромбоз может лёгочную артерию закупорить, в некоторых случаях, в основном из руки, и в мозг "переехать" - инсульт). Наследственное вроде. (если что говорит Leiden V (5)и Faktor II (2), если что, увеличивает до в 40 раз образование тромбоцитов, по отношению к первому заболевания.)Принимаю вот уже с 1999-го Marcumar, доктора и аптекари в курсе, что и от чего или зачем. У других может быть наоборот "жидкая" кровь. Но это всё терапируется. Сегодня ещё два медикамента принимаю, тоже доктор прописал, от давления (кстати смертность в КЗ от Гипертонии тоже высокая), причём каждое утро. А не когда прихватит. В КЗ давно трупом бы был наверное. :lol:
Но тут просто или доверие к медецине, или сама медицина себя дисквалифицировала, либо доверие народа...

[Исправлено: elektron, 02.07.2020 - 19:47]
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* maxsaf
Локдаун закончился, но обещал вернуться
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7205
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
23 июня взяли анализ на ковид. Сегодня ровно как неделя, когда были взяты анализы, но они до сих пор не готовы.

Теперь понятно, почему такие прогнозы плохие на осень. Выздоравливай Витал.
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