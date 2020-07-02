Vit Локдаун закончился, но обещал вернуться #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9488

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:58 Всем добрый вечер. Хочу рассказать как я болею третью неделю короновирусом-пневманией-орви-грипом или ещё чем то.

Итак:13 июня я был один день в Астане.

15 июня я уже был в рф. У меня резко поднялась температура до 39.2. Рвота, диарея, запахи и вкус полностью пропало. Что б сбить температуру стал принимать двойные дозы парацетамол.. Состояние было жесть, состояние трупа. Вызвал скорую. Они выписали антибиотики, но на ковид проверять не стали, отправили домой. Температура и запахи после принятия антибиотиков пришло в норму. Пока Приехал домой потерял 10кг веса. Еда не лезла. По приезду в кз сразу обратился в скорую. Меня посадили на домашний карантин. Выписали антибиотики - уколы. 23 июня взяли анализ на ковид. Сегодня ровно как неделя, когда были взяты анализы, но они до сих пор не готовы. Врач говорит что лаборатории то ли перегружены, то работают то не работают, вобщем непонятно. Лечат меня дистанционно. На сегодня все семптомы, рвота, диарея, температура все вернулось в норму, остался сухой кашель. Лечат как от пневмании Рентген не делают, говорят ждём результат на ковид. Я говорю пока дождёмся от лёгких не че не останется. Почему лаборатории плохо работают?

Форумчане берегите себя. У меня как я понял типа лёгкая стадия. Но я вас уверяю очень тяжело проходит.

P.S ещё я всегда пользовался антисептиком и масками. Вывод лично для меня они до лампочки. Походу только дистанция от посторонних людей верняк.



[Исправлено: Vit, 02.07.2020 - 22:20]