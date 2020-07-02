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§ NG.kz
Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос выплат в размере 42 500 тенге в период усиленного карантина с 5 июля. Напомним, во время режима ЧП казахстанцам, лишившимся дохода, выплачивали пособие.
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* abaika95
Re: Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Поэтому все граждане должны продолжать работу", - сказал Ералы Тугжанов/



Нашел тоже что ответить,пол страны это владельцы и работники различных маленьких предприятий- парикмахерских и кафешек а он говорит работайте дальше.........
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§ юля елиссева
Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.07.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а он говорит работайте дальше.........

так же как и Димон ответил.. денех нет, но вы держитесь...
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* Горожанин_kst
Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мл@@@! Чем им салоны красоты и парикмахерские не угодили?!
Почему в ТРЦ шмотьё покупать в толчее можно, а по записи в салон нельзя? В приличных салонах инструмент обрабатывается, кварцеватели воздуха даже видел, в масках все даже без ваших карантинов. И чего?! Пусть объяснит этот фельдфебель

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.07.2020 - 17:47]
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* abaika95
Re: Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/так же как и Димон ответил.. денех нет, но вы держитесь.../




Беда СНГшного чиновничества, на западе каждое слово вымеряют прежде чем выступить публично авось что взболтнешь а у нас.......
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§ electro
Re: Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 02.07.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поэтому все граждане должны продолжать работу"

что это чудо-юдо делает в "правительстве"?
ну капец мамамия
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§ сайлау курманов
Re: Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.07.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой-то странный карантин, где толпой народ соберётся- милости просим, а где одиночно массаж или постригушки- нельзя. Тогда последним дайте по корочке хлеба, не на панель же идти людям или с голоду умрут...
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* abaika95
Re: Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Какой-то странный карантин, где толпой народ соберётся- милости просим, а где одиночно массаж или постригушки- нельзя/




Толпой на воздухе или не в близком контакте а в парикмахерской или на массаже контакт ближе некуда)
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* Горожанин_kst
Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ай, я тебя умоляю! В маркете в любом в очереди нос к носу стояли и будут стоять, с масками на подбородке. Толпой. И кассир к тебе без всякого там барьера, так же в маске. Да, разница существенная. В парикмахерской в разы безопаснее
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§ maxsaf
Re: Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7203
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У горожанина своя парикмахерская, или я ошибаюсь?))
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* abaika95
Re: Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ай, я тебя умоляю! В маркете в любом в очереди нос к носу стояли и будут стоять, с масками на подбородке. Толпой./



Продуктовый Магазин не парикмахерская)
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