NG.kz Инфляция в Казахстане за шесть месяцев составила 4,2%. За год продукты подорожали на 11,1%



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:33 Цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 7,3%, непродовольственные товары – на 2,6%, платные услуги – на 1,4%. Из продовольственных товаров за год в стране подешевели только сахар и некоторые овощи.

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