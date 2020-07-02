Цитата: maxsaf:

Псаки всякие))

С морями Белорусскими и Ростовскими горами?

Так они и сегодня "глючат", Россия оказывается талибам платила.

Уже не знают, что и придумать ещё такого каверзного.

Как то некрасиво всё это на фоне мировой политики. Но кому интересно?Цитата: abaika95:

только разве можно писать черный в описании людей африканского происхождения?)

С большой буквы можно.