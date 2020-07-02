Горожанин_kst Re: Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1648

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:07 Цитата: maxsaf:



Вот и ждём...когда рак на горе свистнет...после дождичка...в четверг.

На сааамом верху клятвенно заверяют, что блок постов по стране не будет. А тут... Нееет это ж не блок-посты!🤣

"Что? Что? Где? А что это такооое?! Аааа,и правда, на@@али! А кто этоо сдеееелал??!"(с) вернее с чьей указки