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§ NG.kz
Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На онлайн-Брифинге Ералы Тугжанова спросили, будут ли ограничения по въезду и выезду из Нур-Султана, и будут ли нужны для этого справки. Заместитель премьер-министра Казахстана сообщил, что блокпосты между регионами устанавливать не будут.
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* Горожанин_kst
Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так значит?! Убирайте блок-посты! Хватит транжирить деньги, лучше пару-тройку коек организуйте на эти деньги. Свою роль посты выполнили, или не все бабки ещё отмыты?

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.07.2020 - 17:52]
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* abaika95
Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Свою роль посты выполнили, или/




Или Нечитайло ещё не выступал)
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§ maxsaf
Re: Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7203
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или Нечитайло ещё не выступал)

А разве он не в отпуске?))
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* Горожанин_kst
Re: Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1648
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вот и ждём...когда рак на горе свистнет...после дождичка...в четверг.
На сааамом верху клятвенно заверяют, что блок постов по стране не будет. А тут... Нееет это ж не блок-посты!🤣
"Что? Что? Где? А что это такооое?! Аааа,и правда, на@@али! А кто этоо сдеееелал??!"(с) вернее с чьей указки
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