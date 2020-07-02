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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
NYT:
издание теперь будет писать слово "черный" в описании людей и культуры африканского происхождения с большой буквы. главред издания Дин Баке добавил, что слово "белый" никогда не будет использоваться с заглавной буквы,
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то был популярным индийский фильм «Зита и Гита» о сестрах-близнецах,
разлученных в детстве и проживающих совершенно разные жизни.
Примерно такой же захватывающий путь проделали слова комплемент и комплимент,
первое из которых часто принимают за ошибочный вариант.
на эту тему много написано,
если интересно ,почитайте.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2678
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

---Однако я тебе не Цитата:
от шеф-повара
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
я тебе не Цитата: от шеф-повара


да ну.
просто удивительно.
я не знал этого.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2678
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.07.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Комплементом называют сложный комплекс белков, действующий совместно для удаления внеклеточных форм патогена;
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
называют сложный комплекс белков,


не надо выхватывать предложения из умных статей.
а то голова заболит.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2678
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если интересно ,почитайте

---Сам сказал :-P , первое ,то попалось.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8741
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
первое ,то попалось.


тема еще та.
на длительном историческом пути развития
совершился переход от приятных слов для гостей заведения
к объекту-подарку.
французы получают от повара приятные слова + угощение, а русские — дополнение к заказу.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2020 - 16:18]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2678
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
**У нас только два времени — светлое будущее и тёмное прошлое. Из «светлого» и «тёмного» постоянно получается смутное настоящее. Тем не менее, мне удалось выяснить насчёт себя, что я родился (есть свидетели), учился (есть документы), женился (со слов одной женщины). Полагаю, что в остальном биография типична: не имею, не знаю, нет, никогда, нигде, ни за что, пропади всё пропадом. ** Трушкин
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/издание теперь будет писать слово "черный" в описании людей и культуры африканского происхождения с большой буквы./



Нормально, только разве можно писать черный в описании людей африканского происхождения?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7203
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нормально, только разве можно писать черный в описании людей африканского происхождения?)

Ты называешь меня Нигером, но делаешь это без уважения. С маленькой буквы
:lol: :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.07.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Беда СНГшного чиновничества

Ой ли только чиновничества то беда? Даже и здесь на форуме, сильно ли кто-то думает до того как что-нибудь ляпнуть?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7203
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

На западе тоже нехило лажали. Псаки всякие))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.07.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Верно. Только Псаку ту Вы после "белорусского моря" долго ещё имели удовольствие наблюдать? А Димасик, к примеру, вот только недавно перестал быть вторым-полупервым руководителем страны. Про наших говорить вообще не приходится - косноязычие уровень "бог".
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Псаки всякие))

С морями Белорусскими и Ростовскими горами? ;-)
Так они и сегодня "глючат", Россия оказывается талибам платила. :-o
Уже не знают, что и придумать ещё такого каверзного.
Как то некрасиво всё это на фоне мировой политики. Но кому интересно?Цитата:
abaika95:
только разве можно писать черный в описании людей африканского происхождения?)

С большой буквы можно. :lol:
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