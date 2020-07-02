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§ NG.kz
Как будут штрафовать нарушителей нового карантина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов озвучил размер штрафов за нарушение режима жесткого карантина с 5 июля. К административной ответственности могут привлечь как юридические лица, так и физические.
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§ alex_60
Re: Как будут штрафовать нарушителей нового карантина
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8740
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//к административной ответственности будут привлекаться физические лица на//

не вижу что там физические лица могут нарушить.
идти четвером, со всех по 83 тысячи?
это что ли?
и старше 65 лет?
все вроде.
и то там понятие- ограничить ,а не запретить.
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§ ZXC
Re: Как будут штрафовать нарушителей нового карантина
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждого заболевшего тогда нужно штрафовать. Раз заболел, значит нарушил карантин, штраф!
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§ Горожанин_kst
Re: Как будут штрафовать нарушителей нового карантина
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1644
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Что нарушить? Работать, чтоб семью прокормить.
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§ Горожанин_kst
Как будут штрафовать нарушителей нового карантина
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1644
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой мастер парикмахер, одна двоих детей воспитывает. Куда ей прикажете?

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.07.2020 - 18:00]
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