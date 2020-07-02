alex_60 Re: Как будут штрафовать нарушителей нового карантина #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8740

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:06 //к административной ответственности будут привлекаться физические лица на//



не вижу что там физические лица могут нарушить.

идти четвером, со всех по 83 тысячи?

это что ли?

и старше 65 лет?

все вроде.

и то там понятие- ограничить ,а не запретить.