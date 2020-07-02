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§ NG.kz
Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На онлайн-Брифинге Ералы Тугжанова спросили, будут ли ограничения по въезду и выезду из Нур-Султана, и будут ли нужны для этого справки. Заместитель премьер-министра Казахстана сообщил, что блокпосты между регионами устанавливать не будут.
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§ Горожанин_kst
Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1644
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.07.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так значит?! Убирайте блок-посты! Хватит транжирить деньги, лучше пару-тройку коек организуйте на эти деньги. Свою роль посты выполнили, или не все бабки ещё отмыты?

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.07.2020 - 17:52]
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