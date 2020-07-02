Горожанин_kst Ужесточение карантина: будут ли казахстанцам платить 42 500 тенге #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1644

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:42 Мл@@@! Чем им салоны красоты и парикмахерские не угодили?!

Почему в ТРЦ шмотьё покупать в толчее можно, а по записи в салон нельзя? В приличных салонах инструмент обрабатывается, кварцеватели воздуха даже видел, в масках все даже без ваших карантинов. И чего?! Пусть объяснит этот фельдфебель



[Исправлено: Горожанин_kst, 02.07.2020 - 17:47]