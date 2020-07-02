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§ NG.kz
Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период ЧП, ни во время карантина
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фирма прокомментировала заявление антимонопольщиков о том, что они направили таксомоторным компаниям Костаная уведомления из-за необоснованного подъема цен во время действия чрезвычайного положения.
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§ olegggon
Re: Такси «Тарлан» заявляет, что не поднимало цены ни в период...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1106
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 02.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про "Тарлан" не знаю, а вот "Народное" цены задрали. В субботу довелось заказать такси Народное по району КСК - с конечной до "Армана", взяли 650 тенге, что я считаю дороговато за проезд по прямой считай.
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