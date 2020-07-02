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§ NG.kz
Назарбаев вылечился от коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter. Он также опубликовал фотографию Нурсултана Назарбаева на прогулке. О том, что у Назарбаева обнаружили коронавирус, стало известно 18 июня.
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§ Сабыр
Re: Назарбаев вылечился от коронавируса
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая бесполезная новость дня.
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§ Гога
Re: Назарбаев вылечился от коронавируса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2678
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.07.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

----Ну зачем вы так ?? Надо чепчики в воздух бросать .Да и юбилей на днях .
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§ drakon
Re: Назарбаев вылечился от коронавируса
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19515
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо водки, подкупить.
Вдруг не хватит... 8-) ;-)
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* abaika95
Назарбаев вылечился от коронавируса
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4369
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поздравляю,главное чтобы сейчас Токаев не заболел
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