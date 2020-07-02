Сергей kst Re: «Вкус победы почувствуете вы все...» #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 97

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:18 В европе и штатах фермеров субсидируют,дают беспроцентные кредиты,лишь-бы работали,выращивали скот и зерновые на благо их страны и народа.

А у нас?-Отличная работа министерств!Еще один гвоздь в крышку гроба сель.хоз. производителям а за одно продовольственной и нац.безопасности.С таким подходом,у нас скоро "загнется" сель.хоз. машиностроение(какое бы ни было)и остатки

фермерства.

Да подуумаеш-проблема,купим "ножки буша" непонятно на чем выращенные,да китайские барбитуратные овощи и фрукты.А затем будем удивлятся-откуда у большинства населения разного рода аллергия,и прочие недуги,которым способствует "высококачественная" зарубежная жратва. Хотя в этом всем тоже будет выгода-для нашей "национально ориентированной"фармакологии и фармацефтики.Сколько таблеточек и препаратов от аллергии они нам продадут.Какая продолжительность,какое качество жизни и здоровья будет у граждан при таком подходе?

p.s.Главное достояние страны-народ!С таким подходом демография сойдет на нет,а затем и страна.Мы единый организм,если организм погибнет-его место займет другой.