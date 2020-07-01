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§ NG.kz
Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее новый министр здравоохранения Алексей Цой презентовал Токаеву сценарии борьбы с коронавирусом. При первом сценарии без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19
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§ юля елиссева
Re: Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1622
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.07.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карантин объявят, а режим ЧП будет? 42500 будут выплачивать?
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§ директор пляжа
Re: Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 02.07.20 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
а режим ЧП будет? 42500 будут выплачивать?

заявляли же уже что нет. деньги кончились в бюджете, ой, ну заработанные на курсовой разнице и обесценивании тенге.. ну вы поняли.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3870
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.07.20 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит базары закроют, комерсам скажут сидите дома, пособии нет, голодные люди будут возмущены...
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§ Сергей_я
Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2979
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.07.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Значит базары закроют, комерсам скажут сидите дома, пособии нет, голодные люди будут возмущены...

думаю сделают следующее (размышление вслух)
1. Ограничат передвижение людей в нерабочее время. Разными способами, уберут автобусы к примеру после 8ми вечера, введут комендантский час на ночь.
2. 100% или ограничат или закроют места массового скопления людей - рынки, парки, ТЦ.
3. По садам не известно, думаю так же и оставят.
4. Возможно ограничат работу непродовольственных магазинов
5. В выходные 100% локдаун. Никого не волнует что только в эти дни народ может что-то купить или продать.
6. Точно закроют область вкруг. По городам тут не знаю, есть ли смысл уже держать людей в своих городах
7. 100% что это не на 2 недели, в лучшем случае месяц.
Подпись: Несергейло С.
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§ alex_60
Re: Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8728
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну все, поехали..так сказать..
и в тоже время
//2. Сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями).///
//1. Сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран.//
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§ alex_60
Токаев: 14-дневный карантин предложили ввести в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8728
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и да ,три дня для лохматых дается.
подстричься.
//Запретить деятельность: 1. Салонов красоты, парикмахерских///
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