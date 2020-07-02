сайлау курманов Re: «Может вновь начаться противостояние» #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3870

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:16 Праворульным сказали вроде докатать свой век и на этом закончим, а эти везут, странно всё это. Значит всё так запущено, что депутаты сидят там и даже не знают о такой проблеме. А чиновники могли бы ещё на начале этой армянской эпопее предупредить, тоже сидели ничего не ведая. Теперь опомнились и людей хотят козлами сделать. По совести могли бы принять соломоново решение. Мы один раз закроем глаза, а вы больше не связывайтесь с армянами.