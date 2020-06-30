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≡ Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39228
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое постановление, вводящее ограничения на территории региона с 00.00 среды, 1 июля, подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов.
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§ Muad Dib
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
Muad Dib


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Сообщений: 61
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 01.07.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Значит согласно арифметики, в стационарах должны находиться 263 пациента. И это во всей области!!! Теперь смотрим на официальные сайты только костанайских больниц. В городской больнице 330 коек, не считая реанимацию. В областной 480 коек есть еще затобольские провизорные центры, районные и городские больницы в других населенных пунктах.


По вашему все эти койки пустуют и ждут пациентов с тяжелой пневмонией? То есть не случается отравлений, сердечных приступов, операций, острых проблем с почками, печенью, никто не калечится на 872 тысячи населения области? :-o А у каждой койки новенький аппарат ИВЛ? :lol:
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