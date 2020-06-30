Цитата: yudjin:

Значит согласно арифметики, в стационарах должны находиться 263 пациента. И это во всей области!!! Теперь смотрим на официальные сайты только костанайских больниц. В городской больнице 330 коек, не считая реанимацию. В областной 480 коек есть еще затобольские провизорные центры, районные и городские больницы в других населенных пунктах.



По вашему все эти койки пустуют и ждут пациентов с тяжелой пневмонией? То есть не случается отравлений, сердечных приступов, операций, острых проблем с почками, печенью, никто не калечится на 872 тысячи населения области? А у каждой койки новенький аппарат ИВЛ?