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≡ Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге превратилась в груду железа в центре Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге превратилась в груду железа в центре Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39228
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полтора года назад руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного объяснял журналистам, что инновационность проекта заключается не только в использовании солнечной энергии, но и в усилении мер безопасности.
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§ abaika95
Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.07.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сильно повреждена система питания. Плюс её постоянно ломали вандалы/

Вождя племени вандалов не Сталкер случайно зовут?)
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§ Тот самый
Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 824
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В метре от этого чуда инновационного стоят 2 столба освещения. Они запитаны от городской электросети? Тогда что мешало повесить ещё по паре ламп в середине опор и подключить их к датчикам движения? Это стоило бы 100 тысяч тенге с учётом откатов.
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§ Тот самый
Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 824
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё можно было светофор с вызывным устройством (кнопкой) поставить. Регулируемые пешеходные переходы даже безопаснее, чем переходить дорогу на зелёный на перекрёстке. Вроде 8 миллионов стоило установить светофор на Гвардейской, здесь нужны всего 2 секции, т.е. в 4 миллиона бы обошёлся. Но наверное это недостаточно инновационно.
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§ drakon
Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19513
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой чудо техники я даже в
Гамбурге не видел... :lol:
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§ Butch
Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.07.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в Гамбурге нет а в Рудном имеется. Её когда "возводили", всё ходил голову ломал что за очередную "ххх...хорошую" вещь ваяют. Эти трубы, которые опоры, видеть надо - уродство какое ещё поискать. Ну да пёс бы с ним, но как у этих ребят с модным набором английских слов в названии НЕ получилось эту по....ну ровно хотя бы покрасить. Возможно весь креатив а вместе с ним и хоть какие-то способности к труду закончились на названии организации. И кстати вообще ни разу не видел чтобы этот выкидыш больного мозга нормально работал. Там мигалка сверху посредине имеется, так вот чтобы разглядеть крутится она или нет нужно напрячься больше чем чтобы разглядеть-таки пешехода. А она-таки вела себя своенравно. То крутилась даже когда пешеходов и в радиусе сотни метров с огнём не сыщешь. То не крутилась даже когда их косой десяток дорогу переходил одновременно.
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§ maxsaf
Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7197
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в использовании солнечной энергии,

Использование солнечной энергии в пределах досягаемости проводов -это дорого, глупо, затратно. Этот факт изложен на первой странице каждой книжки по зеленой энергетике ;-)
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§ maxsaf
Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7197
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
должны срабатывать датчики движения, которые автоматически зажигают дополнительное освещение.

Должны но не обязаны. Просто замените на антивандальные кнопки и будет вам щастье))
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§ maxsaf
Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7197
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Плюс её постоянно ломали вандалы. От их рук были повреждёны электрический щиток и камеры видеонаблюдения.


Ну тут все и так понятно, без комментариев :lol:
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