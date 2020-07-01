Butch Re: Инновационная "зебра" за 4,3 млн тенге... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 997

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:19 Вот в Гамбурге нет а в Рудном имеется. Её когда "возводили", всё ходил голову ломал что за очередную "ххх...хорошую" вещь ваяют. Эти трубы, которые опоры, видеть надо - уродство какое ещё поискать. Ну да пёс бы с ним, но как у этих ребят с модным набором английских слов в названии НЕ получилось эту по....ну ровно хотя бы покрасить. Возможно весь креатив а вместе с ним и хоть какие-то способности к труду закончились на названии организации. И кстати вообще ни разу не видел чтобы этот выкидыш больного мозга нормально работал. Там мигалка сверху посредине имеется, так вот чтобы разглядеть крутится она или нет нужно напрячься больше чем чтобы разглядеть-таки пешехода. А она-таки вела себя своенравно. То крутилась даже когда пешеходов и в радиусе сотни метров с огнём не сыщешь. То не крутилась даже когда их косой десяток дорогу переходил одновременно.