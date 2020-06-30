Цитата: elektron:

Авто -кино и -концерты (они конечно и раньше были, во всяком случае -кино) но теперь получают распространение. Сидишь в машине и смотришь



на этой неделе к Дню Столицы кинотеатр под открытым небом запустят в Нур-Султане.

//Впервые в летнее вечернее время, сидя в своих автомашинах, астанчане и гости города смогут на большом экране посмотреть ленты казахстанского и зарубежного производства.//

даже пишут что сразу в шести местах.

как в америке.

ну потом у нас конечно.



[Исправлено: alex_60, 01.07.2020 - 14:37]