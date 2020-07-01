yudjin Re: 1128 человек умерли от ОРВИ, гриппа и пневмонии за 4 месяца... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6746

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:53 Вчера,кстати, встретил своего препода по терапии, кандидата наук, работающего пенсионера...патамушта некому и на вопрос: Что думает за коронавирус? Ответил, что честно, больше политики в этом всем. Лечат не то. Надо пневмонию лечить, которая может возникнуть как осложнение и других вирусов и инфекций. Актюбинск тому пример, когда отрицательный тест на ковид был, а умирали от пневмонии. Значит другой возбудитель был. А коронавирус ведь и раньше был, но не так раскручен.

Я и сам помню, что причин смерти всего 2: остановка сердца и остановка дыхания, а не ковиды и орви.