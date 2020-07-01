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≡ 1128 человек умерли от ОРВИ, гриппа и пневмонии за 4 месяца в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1128 человек умерли от ОРВИ, гриппа и пневмонии за 4 месяца в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За четыре месяца, с января по апрель, в Казахстане от ОРВИ, пневмонии и гриппа умерли 1128 человек. Такую информацию в ответе на запрос предоставили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.
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§ abaika95
Re: 1128 человек умерли от ОРВИ, гриппа и пневмонии за 4 месяца...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.07.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/1128 человек умерли от ОРВИ, гриппа и пневмонии за 4 месяца в Казахстане/




А за тот же период 2019 года сколько от этих болезней умирло народа?
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* yudjin
Re: 1128 человек умерли от ОРВИ, гриппа и пневмонии за 4 месяца...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6746
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.07.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера,кстати, встретил своего препода по терапии, кандидата наук, работающего пенсионера...патамушта некому и на вопрос: Что думает за коронавирус? Ответил, что честно, больше политики в этом всем. Лечат не то. Надо пневмонию лечить, которая может возникнуть как осложнение и других вирусов и инфекций. Актюбинск тому пример, когда отрицательный тест на ковид был, а умирали от пневмонии. Значит другой возбудитель был. А коронавирус ведь и раньше был, но не так раскручен.
Я и сам помню, что причин смерти всего 2: остановка сердца и остановка дыхания, а не ковиды и орви.
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