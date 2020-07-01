/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кому пришло в голову строить в Рудном новое колесо обозрения, неизвестно		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Кому пришло в голову строить в Рудном новое колесо обозрения, неизвестно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде № 2 Костаная, на процессе по уголовному делу о строительстве скандального аттракциона допросили заместителя акима Рудного Ануара ЕСКАТОВА. Самый частый его ответ на вопросы гособвинителя: «Сейчас точно не помню».
Читать новость

* Victor Yang
Re: Кому пришло в голову строить в Рудном новое колесо...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12880
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то не то в этом вопросе. При прохождении экспертизы проекта, если средства бюджетные, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ вместе с проектом на портал epsd.kz загружается решение местного исполнительного органа о строительстве объекта. Так что "вспомнить" это довольно легко - нужна лишь ЭЦП заказчика или организации, проводившей экспертизу проекта.
Профайл

§ abaika95
Re: Кому пришло в голову строить в Рудном новое колесо...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.07.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что-то не то в этом вопросе/




А то непонятно)




Цитата-/Динмухамбет Тлеуов спрашивал у своего бывшего начальника, мог ли он/

О,что-то новое,чтож он целый год сидел молчал а сейчас решил вопросы начинать задавать?)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Iney

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 73
Пользователей: 6
Всего: 79

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 48.14 Ko -
^ Наверх