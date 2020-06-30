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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: не дураки вроде все

Отличная шутка, земляк.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.07.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Представляю раздачу званий и орденов по этому поводу/




Канешно) за колесо то не успели звания получить)




Цитата-/Отличная шутка, земляк./

Спасибо
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23: А возможно и намного больше, потому что места оазис: родники вода, плодородные земли и пастбища, реки и озера, рыба и дичь...
Бывал там много раз, в гостях. В роще шашлыки жарили, там реально красиво.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну,а почему мне не быть узбеком?...£


Цитата:
drakon:
А что, я Киргизия что ли?..


ждем продолжения.
воспоминаний...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8718
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
порадуемся за любителей подымить.
цены все растут,440 минимальная цена теперь.
в том числе и без фильтра и папиросы.
ради интереса заiел на сайт по продаже табачных изделий.
папиросы "Три богатыря" 17 шт, в жестяном портсигаре -1700 тенге.
наполнены трубочным табаком отборных сортов.

[Исправлено: alex_60, 01.07.2020 - 10:40]
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