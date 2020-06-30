/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое постановление, вводящее ограничения на территории региона с 00.00 среды, 1 июля, подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов.
Читать новость

§ maxsaf
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Думаю реальная цель это как раз таки плановое заболевание страны.

Я это уже пару раз озвучивал. Это довольно таки разумный вариант, имхо. Ну не 500 же лет тянуть кота за...
Профайл

§ abaika95
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это довольно таки разумный вариант




Я думал уже до всех дошло что локдауны и карантины для этого и вводятся чтобы заражать население постепенно,точнее чтобы оно (население) заболевало постепенно
Профайл

§ maxsaf
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
А мне вот интересно, кто-нибудь будет отвечать за совершенно бесполезную "обработку улиц". Как видим, впустую потрачено и время и дез.средства. Кто из "лок"даунов выдал это указание?

Я над этим прикалывался с самого начала, кто-то решил, что вирус - это радиация. Или по стенам бегает))
Профайл

§ maxsaf
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я думал уже до всех дошло что локдауны и карантины для этого и вводятся чтобы заражать население постепенно,точнее чтобы оно (население) заболевало постепенно

Зря вы так думаете. Много народу считает, что таким образом власти стараются полностью победить пандемию.
Профайл

§ abaika95
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Зря вы так думаете. Много народу считает, что таким образом власти стараются полностью победить пандемию./




Каким образом сидя всей страной дома можно победить вирус? Его таким образом можно только так сказать возглавить и ........ой да зачем я это объясняю вам !!!!вы то в курсе я надеюсь! Уже слов нет насколько все вокруг тупо и насколько народ поглупел (топ-3 стран не верящих в вирус!!!! Это же шедевр!!! На уровне Молдавии и Болгарии деревенских империй!!! Это Гоголь и Гайдай какой-то! я никогда не думал что в такое е****о попаду (цитата из фильма)
Профайл

§ elektron
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я дико извиняюсь, не хочу даже и предполагать, кто и что думает, и какие цели преследует.
Но Новая Зеландия объявляла о "победе" над короной.
Но как выяснилось не совсем, но тем не менее, это можно считать победой :-)
Цитата-//В Новой Зеландии, на прошлой неделе объявившей о победе над эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, обнаружили два новых случая заражения, сообщает Reuters.//
Профайл

§ maxsaf
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Каким образом сидя всей страной дома можно победить вирус?

Ну если бы действительно сидели, не выходя...
Профайл

§ elektron
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Зараженные — гражданки страны среднего возраста, которым позволили вернуться в особом порядке. Они находились в Великобритании//
тут статья от 16.06.2020 ;-)
Профайл

§ Muad Dib
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 30.06.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но Новая Зеландия объявляла о "победе" над короной.

Тайвань маленькая страна с населением 23 миллиона отделалась с начала пандемии не
более 500 заболевших и 7 летальных. Вот пример эффективного взаимодействия государства, здравоохранения и бизнеса.

Те ребята которые пишут, что якобы планы властей, чтобы все перезаражались, так вот, благодаря вам мы третьи в списке дурачков планеты.

Вот из zakon.kz слова Цоя:
Цитата:
Третий сценарий - четырехнедельный жесткий карантин. При нем к концу августа в сутки нужно будет госпитализировать по 2 500 человек в день, потребность в койках возрастет до 30 тысяч.

Алексей Цой назвал третий сценарий наиболее эффективным.


Вирус разогнался настолько, что нас скорее всего ждёт 2 или 4 недельный жесткий карантин без выплат.

Одно не понятно, нафига вводить карантин по всей стране, если, опять же, наша область в легкой стадии. Напоминает, как на 2 месяца отправили всех по домам из-за всего 6 заболевших в Житикаре. Почему такое неэффективное ручное управление и мало полномочий для креатива на местах? Вообще такой страх у чиновников к самостоятельности, как будто при совке живем, когда все решал Центр.

[Исправлено: Muad Dib, 30.06.2020 - 22:16]
Профайл

§ ACROS
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 696
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.06.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Кто ж это в отпуск уходит во время войны


Действительно: странно всё это - аким болеет, главный санитар преспокойно уходит в отпуск - коронавирус усиливается, Президент бъёт во все колокола - мол вы все ох...и, толком не работаете, только приписками занимаетесь. Действительно БАРДАК, никому НИЧЕГО не нужно. Абсалютно РАВНОДУШНЫЕ к своей работе люди.
Профайл

§ yudjin
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6745
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.20 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Действительно: странно всё это

Еще более странным кажутся панические настроения касающиеся нашей немощной медицины.
Смотрим сегодняшние данные:
Коронавирус в Костанайской области: 498 случай (+27 / 5,7%), 232 выздоровевших (+0), 3 умерли (+0)

Значит согласно арифметики, в стационарах должны находиться 263 пациента. И это во всей области!!!
Теперь смотрим на официальные сайты только костанайских больниц.
В городской больнице 330 коек, не считая реанимацию.
В областной 480 коек
есть еще затобольские провизорные центры, районные и городские больницы в других населенных пунктах.
Откуда тогда эти ужасы о переполненных стационарах и реанимациях, очередях в приемном покое, часовых ожиданиях?
Профайл

§ Змея Подколодная
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1166
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.06.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Откуда тогда эти ужасы о переполненных стационарах и реанимациях, очередях в приемном покое, часовых ожиданиях

Не учли наверно тех, кто дома на самолечении. Они то в статистику попадают. Выявили, назначения сделали, домой отпустили, если без осложнений.

Сейчас же лечат по ватс аппу даже))) Прорыв в казахстанской медицине)))
Профайл

§ drakon
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19507
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 лет назад,вацапов небыло.
Жаль,можно было бы,детей по ним,
Делать.Сейчас бы министров не хватало...
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 41
Пользователей: 0
Всего: 41

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 51 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 83 Ko -
^ Наверх