Кушмурунец23 Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге? #55





(Полноправные пользователи) Сообщений: 459

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:17 Цитата: abaika95:

Естественно в Германию то выгоднее уехать было) были б вы Киргизом думаю бы остались)

У нас разное с вами мышление.

Это моя родина. Я здесь родился.

Кушмурун начали строить в 1939 году на пустом месте.

Строили в том числе и мои родные, которые и похоронены здесь.

И свой сайт(как вы здесь заметили) я специально учился строить и сделал, чтобы с его помощью как то менять ситуацию своей родины. И статьи кое какие мне пришлось писать (как вы меня назвали Кушмурунским журналистом) здесь не для себя, а для тех кому здесь жить.

И знаете, очень много мне удалось сделать, в том числе и помощью вот этих публикаций, с помощью НГ.

Конечно проще "обсирать" соседей и утверждать что у нас все более менее неплохо.

Но себя то мы не сможем обмануть...

На счет того, что был бы я киргизом! и про Германию.

К чему эти переводы на национальности?

У меня в 15 километрах был обалденный поселок.

Прежде всего древний, сейчас ему было бы под 200 лет. А возможно и намного больше, потому что места оазис: родники вода, плодородные земли и пастбища, реки и озера, рыба и дичь...

Детство Валиханов, здесь же и хан Кенесары Касымов рядом периодически появлялся.

При Союзе богатейший совхоз, крс, бараны видимо невидимо. Население казахи украинцы, немцы и т.д.

Построили современный дом культуры, универмаг как в городе Кустанай...

А в прошлом году его не стало

Основная причина: построили школу в райцентре а учеников мало оказалось. Вот пришлось школу в Кирове прикрыть. А село без школы ? Даже местные казахи, которые всю жизнь здесь прожили вынуждены были "стать" немцами и уехать на "фатерлянд". Несколько лет назад приезжали кое кто из них. Слезы на глазах, они в страшном сне не думали, что так можно расправиться с их родиной.

А ведь тут вместе с казахами и украинцы, немцы и русские более 200 лет жили.

Порой оказывалось, что казахи оказывались пришлыми.

Но жили мирно и дружно все вместе и в радости и горе.

И голодомор и войну с фашистами вместе "хапнули".

... Ладно, не буду дальше потому как не поймете вы меня.

Вы же сейчас мне про российские...