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≡ Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ, чтобы выяснить, кто построил лестницу, во сколько она обошлась бюджету, кто ее будет ремонтировать и когда рядом с Малым мостом появятся объекты, указанные в проекте. После получения ответа появилось еще больше вопросов.
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§ elektron
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка опять переводит тему в свою плоскость. 8-) Цитата:
abaika95:
Из чего я задал резонный вопрос что держит?)

Цитата:
abaika95:
Естественно в Германию то выгоднее уехать было)


А сколько должна стоить качественная кладка гранита, не подскажете?
И так ведь во всём. :-x
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/почему то думал, что если мы все вместе будем объективно критиковать наши власти, то они прозреют.А вы вот как то их защищать пытаетесь)))/





Критиков у нас много) от канады до России
И каждый думает что самый умный и объективный )
Но нужен отрезвляющий взгляд со стороны)
Объективность вопроса так сказать отшлифовать
Или тут только клуб анонимных критиков должен быть? И никого больше? )
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А сколько должна стоить качественная кладка гранита, не подскажете?/




Незнаю но думаю дорого) очень дорого, у нас последнее время все дорого) но чтобы подтвердить суммы дороговизны есть антикорр и прокуратура)
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§ peshexod
Re: Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3559
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.06.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не помню какой год, но это было уже холодно когда делали эту плитку и делали отвратительно и не качественно.
Потом пару раз ган***ы там спускались на машине по ней следы были и я их видел.
Почему знаю? Имею привычку там прогуливаться.
Это не оправдывает бестолковое закапывание бюджета, тут и там просто спешно растраченное бабло.
Кто даёт такую установку местным владыкам и кто наделяет их безграничной властью?
Почему никто и никогда не спросил как вложены народные деньги?
Только один показатель! Зарыть бюджет!
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§ maxsaf
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чтобы подтвердить суммы дороговизны есть антикорр и прокуратура)

Да фиг там, без Сталкера вообще никак 8-)
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§ peshexod
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3559
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.06.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А сколько должна стоить качественная кладка гранита, не подскажете?

Не могу сказать точно, но мне показалось, что не гранит это вовсе или ка минимум плохой гранит, так как крошится вроде клеенная смесь.
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/без Сталкера вообще никак/





Как-то без сталкера нашли же завышенные цены на футболки в Рудном)
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§ maxsaf
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как-то без сталкера нашли же завышенные цены на футболки в Рудном)

Представляю раздачу званий и орденов по этому поводу :lol:
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§ drakon
Re: Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19507
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что,бывают завышенные цены?
Футболки стоили 5 тенге.
А их продавали по 6 тенге... :lol:
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§ maxsaf
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.20 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Акимат г. Рудный приобрел спортивную одежду на 4,9 млн тенге, завышение составило порядка 3,8 млн тенге. Только стоимость одной футболки как брендовой вещи – 28 тыс. тенге.
Как говорит Сталкер - ОПГ :lol:
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§ Кушмурунец23
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.07.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Естественно в Германию то выгоднее уехать было) были б вы Киргизом думаю бы остались)

У нас разное с вами мышление.
Это моя родина. Я здесь родился.
Кушмурун начали строить в 1939 году на пустом месте.
Строили в том числе и мои родные, которые и похоронены здесь.
И свой сайт(как вы здесь заметили) я специально учился строить и сделал, чтобы с его помощью как то менять ситуацию своей родины. И статьи кое какие мне пришлось писать (как вы меня назвали Кушмурунским журналистом) здесь не для себя, а для тех кому здесь жить.
И знаете, очень много мне удалось сделать, в том числе и помощью вот этих публикаций, с помощью НГ.
Конечно проще "обсирать" соседей и утверждать что у нас все более менее неплохо.
Но себя то мы не сможем обмануть...
На счет того, что был бы я киргизом! и про Германию.
К чему эти переводы на национальности?
У меня в 15 километрах был обалденный поселок.
Прежде всего древний, сейчас ему было бы под 200 лет. А возможно и намного больше, потому что места оазис: родники вода, плодородные земли и пастбища, реки и озера, рыба и дичь...
Детство Валиханов, здесь же и хан Кенесары Касымов рядом периодически появлялся.
При Союзе богатейший совхоз, крс, бараны видимо невидимо. Население казахи украинцы, немцы и т.д.
Построили современный дом культуры, универмаг как в городе Кустанай...
А в прошлом году его не стало
Основная причина: построили школу в райцентре а учеников мало оказалось. Вот пришлось школу в Кирове прикрыть. А село без школы ? Даже местные казахи, которые всю жизнь здесь прожили вынуждены были "стать" немцами и уехать на "фатерлянд". Несколько лет назад приезжали кое кто из них. Слезы на глазах, они в страшном сне не думали, что так можно расправиться с их родиной.
А ведь тут вместе с казахами и украинцы, немцы и русские более 200 лет жили.
Порой оказывалось, что казахи оказывались пришлыми.
Но жили мирно и дружно все вместе и в радости и горе.
И голодомор и войну с фашистами вместе "хапнули".
... Ладно, не буду дальше потому как не поймете вы меня.
Вы же сейчас мне про российские...
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§ elektron
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.07.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
На счет того, что был бы я киргизом! и про Германию.

Я полагаю это относилось к Дракону.
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§ abaika95
Re: Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.07.20 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/На счет того, что был бы я киргизом! и про Германию./



Это было к Дракону




Цитата-/Конечно проще "обсирать" соседей и утверждать что у нас все более менее неплохо./


Нет не проще, лучше брать с них примеры,но адекватные примеры признавая что и у соседей не рай на земле и туалеты иногда не лучше наших)
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§ drakon
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19507
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.20 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, я Киргизия что ли?... 8-)
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