Кушмурунец23 Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге? #37





(Полноправные пользователи) Сообщений: 458

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:11 Цитата: abaika95:

если вам так любо все там зачем тогда себя мучить?)

ведь тут можно всю мою переписку прочитать, согласитесь?

Я ведь ни где не утверждал что где то мне любо а где то нет.

Я ведь привел просто различные категории для сравнения...

Скорее это вы оценили что наша страна на таком уровне, что пора ее покинуть?

Но у нас в стране тоже ведь есть рейтинги по различным показателям, в которых одна область на первом месте а другая на последнем. И ведь жители этих последних областей критикуют свои власти за это. Но это не говорит, что им нужно за эту критику сваливать.

Я всегда думал, что критика это своего рода двигатель, заставляет работать, заставляет задуматься все ли правильно мы делаем? А меня за критику в другую страну пытаются выпроводить.

Как будто из за меня и моей критики у нас такие "рулители")

