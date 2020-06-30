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≡ Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39218
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ, чтобы выяснить, кто построил лестницу, во сколько она обошлась бюджету, кто ее будет ремонтировать и когда рядом с Малым мостом появятся объекты, указанные в проекте. После получения ответа появилось еще больше вопросов.
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* maxsaf
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7190
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почитай про коррупцию и разгильдяйство при Брежневе (хлопковое дело, елисеевское дело,зять Брежнева в МВД и.т.д) это только самые крупные а что по мелочи было? И ранее также, как прочтешь надеюсь не будешь такие неуместные примеры приводить

Опять "Курчавый" на смену заступил, примеры из истории, да еще и без орфографических ошибок)))
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* Кушмурунец23
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 30.06.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почитай про коррупцию и разгильдяйство при Брежневе (хлопковое дело, елисеевское дело,зять Брежнева в МВД и.т.д

Леонид Ильич награды очень сильно любил, звезды разные))) безобидный был старичок... дочурка с муженьком конечно же отрывалась как хотела.
Как думаете abaika95:? Наши нынешние, например, Нурсултана Абишевича по сравнении с Брежневыми?
:lol:
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну и т.дж. и т.п. надеюсь я про "деревянные туалеты" все понятно объяснил?/



Я вроде не просил сравнивать наши страны в разных аспектах просто обозначить что можно похвалить тут а что можно покритиковать там,но раз вам даже туалеты там нравятся, тогда резонный вопрос что держит ? ) вроде свобода передвижения свобода выбора,если вам так любо все там зачем тогда себя мучить?)



И да на границе в туалет с нашей стороны 2 раза умудрялся только попасть с "вашей" постоянно открыт но забит гостями из стран южнее нашей) незнаю какой туалет лучше по итогу не спец в этом)
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Опять "Курчавый" на смену заступил, примеры из истории, да еще и без орфографических ошибок)))/




Его тема)



Цитата-/Наши нынешние, например, Нурсултана Абишевича по сравнении с Брежневыми?/



В каком плане по сравнении? В моральном? Типичный ученик Брежнева ни больше ни меньше, как папка нынешнего азербайджанского лидера ученик Андропова
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* Кушмурунец23
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 30.06.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Лиственница в виде пальмы... второй рекорд в книгу рекордов нурсултании

Просто разное у нас восприятие "прекрасного"
Москва вон тоже не сразу была построена, а нам ведь всего лишь 30 лет.
:lol:
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* Кушмурунец23
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 30.06.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тогда резонный вопрос что держит ?

Ну, наконец, дождался +++
Как там у вас уже традиционно: чемодан, вокзал, рашка!
Вы же тут "хозяева" теперь а мы "приезжие"
Пора нам на свою родину, да?
:lol: :lol:
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* drakon
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не стал ждать эти слова... :lol:
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* Кушмурунец23
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 30.06.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если вам так любо все там зачем тогда себя мучить?)

ведь тут можно всю мою переписку прочитать, согласитесь?
Я ведь ни где не утверждал что где то мне любо а где то нет.
Я ведь привел просто различные категории для сравнения...
Скорее это вы оценили что наша страна на таком уровне, что пора ее покинуть?
Но у нас в стране тоже ведь есть рейтинги по различным показателям, в которых одна область на первом месте а другая на последнем. И ведь жители этих последних областей критикуют свои власти за это. Но это не говорит, что им нужно за эту критику сваливать.
Я всегда думал, что критика это своего рода двигатель, заставляет работать, заставляет задуматься все ли правильно мы делаем? А меня за критику в другую страну пытаются выпроводить.
Как будто из за меня и моей критики у нас такие "рулители")
:lol:
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну, наконец, дождался +++Как там у вас уже традиционно: чемодан, вокзал, рашка!Вы же тут "хозяева" теперь а мы "приезжие"Пора нам на свою родину, да?/




Вы сейчас говорите то что хотите слышать я этого не писал) перечитайте внимательно мой вопрос)перечитали? Ещё раз перечитайте прежде чем писать ответ и не выглядить глупо) становится в позу обиженного в вашем случае это манипуляция, то что вы пишите для вас норма то что я спросил для вас оскорбление хотите сказать?)
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ведь тут можно всю мою переписку прочитать, согласитесь?Я ведь ни где не утверждал что где то мне любо а где то нет/



Утверждения нет но вывод из всей вашей переписки сделать можно, вам любо в соседней стране что даже туалеты вам там приятнее (судя по разнице однако) ведь так?) Из чего я задал резонный вопрос что держит?) Я спросил бы тоже самое если бы вы писали что вам нравятся туалеты в буркина-фасо) и манипулировать избитой плакасивостью что вас кто-то тут выгоняет ненадо) не дураки вроде все
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/не стал ждать эти слова/




Естественно в Германию то выгоднее уехать было) были б вы Киргизом думаю бы остались)
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* ACROS
Re: Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 696
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
43,7 миллиона тенге что бы написать , в принципе, простую писульку, порыться в справочниках, нарисовть диаграммы и схемы ?? Максимум: уровень курсовой работы третьекурсника. Мы действительно БОГАТАЯ страна, дальше некуда.

И как понять: гарантийный срок ремонта гранитной плитки ?? Разве не на века делается ?? Интересно: у египетских, индейских пирамид есть ГАРАНТИЙНЫЙ срок ?? В то время не было инновационных, цифровых и прочих технологии. Было простое куриное яйцо и известь и необразованные, не имеющие БОЛАШАКОВСКОГО образования рабы.
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§ elektron
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Мы действительно БОГАТАЯ страна, дальше некуда.

Возможно именно это и не даёт возможности "некоторым" спокойно спать. 8-)
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§ abaika95
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4351
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я всегда думал, что критика это своего рода двигатель, заставляет работать, заставляет задуматься все ли правильно мы делаем? А меня за критику в другую страну пытаются выпроводить./




Вы сейчас сову на глобус пытаетесь натянуть и разыграть карту гонимого правдолюбца) мол я им правду несу а они меня выгоняют "хнык" — это очень не красиво) Вы могли заметить сколько я тут с дачником-юджином спорю и кусаюсь,он типо тут местный критик и правдлюбец (не всегда объективный но какой есть) и у меня палец не повернется ему написать что держит в этой стране? Он потомучто ни разу (вроде) не высказал как там все у соседей божественно,какая там великая держава и как у нас тут все прогнило) небыло этого) я очень опечален что Йанг перебирается на ПМЖ к соседям, очень адекватный человек воспринимающий действительность объективно,очень опечален что Вит (куда пропал?) туда же едет)
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* Кушмурунец23
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 30.06.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
становится в позу обиженного в вашем случае это манипуляция, то что вы пишите для вас норма то что я спросил для вас оскорбление хотите сказать?)

с чего это мне на вас обижаться? Какие оскорбления?
Я здесь на площадке НГ высказываю свое мнение, которое отлично от вашего.
При этом лично я, не хочу вам его навязывать!
Но, думаю что для вас оно очень может полезен.
Особенно, та часть где про деревянные туалеты, самолеты и пароходы.
Потому как я думал что мы вместе с вами видим одинаково.
Что мы вместе с вами одинаково видим эти туалеты, пароходы, самолеты и достижения и недостатки.
Я почему то думал, что если мы все вместе будем объективно критиковать наши власти, то они прозреют.
А вы вот как то их защищать пытаетесь)))
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