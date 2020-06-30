Цитата: elektron:

Но Новая Зеландия объявляла о "победе" над короной.

Тайвань маленькая страна с населением 23 миллиона отделалась с начала пандемии не

более 500 заболевших и 7 летальных. Вот пример эффективного взаимодействия государства, здравоохранения и бизнеса.



Те ребята которые пишут, что якобы планы властей, чтобы все перезаражались, так вот, благодаря вам мы третьи в списке дурачков планеты.



Вот из zakon.kz слова Цоя:

Цитата: Третий сценарий - четырехнедельный жесткий карантин. При нем к концу августа в сутки нужно будет госпитализировать по 2 500 человек в день, потребность в койках возрастет до 30 тысяч.



Алексей Цой назвал третий сценарий наиболее эффективным.



Вирус разогнался настолько, что нас скорее всего ждёт 2 или 4 недельный жесткий карантин без выплат.



Одно не понятно, нафига вводить карантин по всей стране, если, опять же, наша область в легкой стадии. Напоминает, как на 2 месяца отправили всех по домам из-за всего 6 заболевших в Житикаре. Почему такое неэффективное ручное управление и мало полномочий для креатива на местах? Вообще такой страх у чиновников к самостоятельности, как будто при совке живем, когда все решал Центр.



[Исправлено: Muad Dib, 30.06.2020 - 22:16]