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≡ Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39217
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ, чтобы выяснить, кто построил лестницу, во сколько она обошлась бюджету, кто ее будет ремонтировать и когда рядом с Малым мостом появятся объекты, указанные в проекте. После получения ответа появилось еще больше вопросов.
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§ drakon
Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет Костаная потратил почти 44 млн тенге?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19498
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждите ответа. При, пи пи... :lol:

[Исправлено: drakon, 30.06.2020 - 17:41]
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§ Кушмурунец23
Re: Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 30.06.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все полностью прогнило!
Лично для меня те кто работают в акиматах потенциальные преступники(руководство и замы).
Считаю, что нормальный человек ни когда не пойдет работать акимом, замом и т.д.
Замарали все.
А посмотрите на районные и большинство областные СМИ!
Пишут только то, что рекомендовано властями, т.е. работодателями.
А все эти управления по борьбе с коррупцией, собственные безопасности.
И ведь они наверно при всех ведомствах: прокуратуре, полиции и т.д.
Журналист Ольга Лихограй это заметила и подняла тему, а как же те кто должен это замечать? Ведь это все разные комиссии утверждали, принимали...
Весь это хлам...
Недавно нацики шумели, вот типа Путин на Казахстан покусился. Орали в соц сетях:-мы не допустим вежливых человечков как в Крыму, за нами Киргизия и Узбекистан и т.д.
Даже не смешно! Какой Путин? Зачем ему Казахстан, вот эта гнилая система.
Это же сколько сюда надо бабла вложить чтобы хоть как то навести порядок!
Содержать нас, нашу власть?
Это же сначала надо всех выгнать, всех первых и и их замов. Во всех структурах.
А кого на их место поставить? Кандидатуры?
Лично я таких не знаю! Порядочные люди явно "мараться" не захотят.
И все это на фоне короновируса, на который затрачены огромные средства и какой эффект?
Можно сравнить с нашими соседями: Китай, Киргизия, Узбекистан, Россия.
И сравнение явно будет не в нашу пользу.
Мы ведь практически за 30 лет все свое лучшее "профукали".
Все больше "руины" зияют.
Нет тех, кем можно хоть в чем то гордиться!
Порой смотришь, вся грудь у него в наградах, а кто он и за что у него эти награды?
Как то печально все это, вон вроде колесо оборзения как не крутили власти, но к сносу. Так, кто то там напугался разве? Может кто то там затаился на пару лет?
Да, нет. Все пофиг, все те же на своих местах. И вместо "колеса" что то подобное пытается "протолкнуть".
Да и мы уже давно с этими всеми "безобразиями" смирились.
Мы как бы уже все здесь у них в гостях...
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* maxsaf
Re: Лестница, отделанная гранитом, которой нет - На что бюджет...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7182
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Сталкер не стесняясь, про рудненских так и говорит - ОПГ))
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