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§ NG.kz
Уведомления трем фирмам-такси по поводу повышения цен внесли антимонопольщики в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39217
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Пользуясь введенным ограничением работы общественного транспорта и личного автотранспорта, перевозчики одномоментно повысили цены от 50% до 100%, при этом анализ ценообразования показал, что повышение было необоснованным".
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§ Сергей kst
Re: Уведомления трем фирмам-такси по поводу повышения цен внесли...
Сергей kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 30.06.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не только эти три фирмы взвинтили цены,но и все таксисты,от мала до велика."Молодцы".Кому пандемия,а кому мать родная.
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