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≡ Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39217
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое постановление, вводящее ограничения на территории региона с 00.00 среды, 1 июля, подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий Севостьянов.
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§ Victor Yang
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12879
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ненадолго. Касым-Жомарт Кемелевич скоро другое постановление выпустит.
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* abaika95
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Касым-Жомарт Кемелевич скоро другое постановление выпустит/




Проще,каждую неделю будут ужесточать как в апреле было пока 4 недели не пройдет а там опять постепенно ослаблять
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§ юля елиссева
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.06.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не захотел Нечитайло поддерживать министерско-акиматский челендж и объявлять что у него короновирус. Просто ушел в отпуск.
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§ Сергей_я
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2978
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.06.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это ненадолго. Касым-Жомарт Кемелевич скоро другое постановление выпустит.

Тоже думаю что это не окончательный вариант. По сути ничего особо не изменили. Щас там Цой подумает, позвонит в Корею поспрашивает и скажет как приостановить вирус.
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§ Тот самый
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
Тот самый


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Сообщений: 816
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Астаной/Алма-Атой надо было ещё 3 недели назад закрыть сообщение и жить спокойно дальше. Своих были единицы и всех переловили сразу, а теперь пойди найди. Толку вводить какие-то меры, если есть сообщение с очагами распространения? Только что загрузку больниц пытаться регулировать.
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§ Сергей_я
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2978
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.06.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
С Астаной/Алма-Атой надо было ещё 3 недели назад закрыть сообщение и жить спокойно дальше. Своих были единицы и всех переловили сразу, а теперь пойди найди. Толку вводить какие-то меры, если есть сообщение с очагами распространения? Только что загрузку больниц пытаться регулировать.

Думаю реальная цель это как раз таки плановое заболевание страны. От этого всеравно никуда не деться, просто нагрузку нужно распределить равномерно. В этом то и цель. Не в том, что б не болели, а в том что б болели, но не причиняли большого ущерба нашей полуживой медицине.
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§ Alehander
Re: Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие...
Alehander


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Сообщений: 9
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 30.06.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто ж это в отпуск уходит во время войны? А разгар пандеми Главный врач должен быть на передовой,на то он и главный. В эпицентре событий. Кончится "война" - пожалуйста отдыхай.
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§ elektron
Больше трех не собираться и торговля до 20.00 - Какие ограничения будут действовать в Костанайской области с 1 июля
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Больше трех не собираться//

Прям ностальгия и ув. Андропов вспомнился. ;-)
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