Цитата: Тот самый:

С Астаной/Алма-Атой надо было ещё 3 недели назад закрыть сообщение и жить спокойно дальше. Своих были единицы и всех переловили сразу, а теперь пойди найди. Толку вводить какие-то меры, если есть сообщение с очагами распространения? Только что загрузку больниц пытаться регулировать.

Думаю реальная цель это как раз таки плановое заболевание страны. От этого всеравно никуда не деться, просто нагрузку нужно распределить равномерно. В этом то и цель. Не в том, что б не болели, а в том что б болели, но не причиняли большого ущерба нашей полуживой медицине.