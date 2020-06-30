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≡ Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39213
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый министр здравоохранения Алексей Цой презентовал Президенту Касым-Жомарту Токаеву сценарий борьбы с коронавирусом. Цой считает, что действия правительства позволили избежать взрывного распространения коронавируса на ранних стадиях.
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§ ZXC
Re: Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 30.06.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять на улицу не ходи, на автобусе не езди, дачу бросай, магазины только продовольственные в рабочее время на 4 недели?
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§ ACROS
Re: Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.06.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //Новый министр назвал 10 первостепенных мер//

Де жа вью. Где то я это это уже слышал: 10 сокрушительных ударов по коррупции; 100 шагов, и так далее.
Почему именно 10? Почему не 8 и не 15 ?
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§ Козлов я
Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.06.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Где то я это это уже слышал: 10 сокрушительных ударов

Я тоже слышал,но давно. Пусть расцветают 100 цветов.
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§ abaika95
Re: Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Почему именно 10? Почему не 8 и не 15 ?/


Социальная психология,люди больше доверяют "круглым" цифрам в докладах чиновников про необходимость решительных мер, чем расплывчатым) ну сами для себя проговорите даже: Цой предоставил 11 мер по борьбе с коронавирусом)
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§ antonK
Re: Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 818
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 30.06.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уменьшение заболевших хороший вектор,
а как увеличение безработных и уничтожение бизнеса и в целом абзац экономики в стране?
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§ alex_60
Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8715
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан наконец-то в ТОП 3.
вошли в тройку стран, где больше всего верят в преувеличение угрозыCOVID-19.
больше всего верят в преувеличение угрозы коронавируса в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдавии и Болгарии (по 58%).
последние места-
Меньше всего - в Великобритании (15%), Южной Корее (15%) и Японии (18%).

[Исправлено: alex_60, 30.06.2020 - 12:59]
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§ Сергей_я
Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2976
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.06.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вошли в тройку стран, где больше всего верят в преувеличение угрозыCOVID-19. больше всего верят в преувеличение угрозы коронавируса в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдавии и Болгарии (по 58%). последние места- Меньше всего - в Великобритании (15%), Южной Корее (15%) и Японии (18%).

Даже страшно представить как велся опрос. Взяли в какой-то соц.сети мнение не понятно кого? Откуда вообоще такие рейтинги то берутся? Врятли это отображает реальное мнение страны
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§ alex_60
Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8715
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
как велся опрос.


Gallup International, результаты которого есть в распоряжении ТАСС,

Исследование стартовало в марте, в апреле была проведена вторая волна, в первой половине июня - третья. Было опрошено почти 19 тыс. человек в 19 странах. Исследование проводилось в Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании, Грузии, Гонконге, Индии, Италии, Казахстане, Малайзии, Молдавии, Пакистане, России, Северной Македонии, США, Республике Филиппины, Швейцарии, Южной Корее, Японии в июне 2020 года.
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§ abaika95
Цой представил Токаеву 10 мер по борьбе с коронавирусом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.06.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Казахстан наконец-то в ТОП 3.вошли в тройку стран, где больше всего верят в преувеличение угрозыCOVID-19.больше всего верят в преувеличение угрозы коронавируса в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдавии и Болгарии (по 58%).последние места-Меньше всего - в Великобритании (15%), Южной Корее (15%) и Японии (18%)./



Яркий показатель уровня образования и мыслительных процессов

Народ мыслит на уровне самых сельских стран, круто ничего больше не скажешь


Есть разбивка по гендерному и возрастному опросу?) Уверен что преобладают среди опрошенных женщины 35+
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