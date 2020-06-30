Цитата: alex_60:

вошли в тройку стран, где больше всего верят в преувеличение угрозыCOVID-19. больше всего верят в преувеличение угрозы коронавируса в Боснии и Герцеговине (66%), Казахстане (61%), Молдавии и Болгарии (по 58%). последние места- Меньше всего - в Великобритании (15%), Южной Корее (15%) и Японии (18%).

Даже страшно представить как велся опрос. Взяли в какой-то соц.сети мнение не понятно кого? Откуда вообоще такие рейтинги то берутся? Врятли это отображает реальное мнение страны