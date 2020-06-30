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§ NG.kz
Цены на электроэнергию могут вырасти – производители подали заявку на повышение предельного тарифа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39213
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Энергопроизводящие организации Казахстана подали заявку на корректировку предельного тарифа, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК. Существующий уровень предельных тарифов не покрывает затраты станций, отметили в Минэнерго.
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§ костанаец
Re: Цены на электроэнергию могут вырасти – производители подали...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 30.06.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а сколько промежуточных поставщиков между производителем эл. энергии и конечным потребителем?
и все свою маржу накручивают
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§ Victor Yang
Цены на электроэнергию могут вырасти – производители подали заявку на повышение предельного тарифа
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12876
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
а сколько промежуточных поставщиков между производителем эл. энергии и конечным потребителем?

А что - они не нужны? Электричество телепортом передаётся?
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