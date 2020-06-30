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§ NG.kz
Казахстанские тенге продают через AliExpress
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39213
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На популярной виртуальной торговой площадке AliExpress, занимающейся в основном реализацией китайских товаров, появились объявления о продаже казахстанских монет тенге.
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§ drakon
Re: Казахстанские тенге продают через AliExpress
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня осталась, 10 тенге.
Буду хранить... :lol:
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§ alex_60
Казахстанские тенге продают через AliExpress
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8715
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня осталась, 10 тенге.


бумажные поди еще, с Чоканом Валихановым.
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§ drakon
Re: Казахстанские тенге продают через AliExpress
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19496
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет,монета... 8-)
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§ alex_60
Казахстанские тенге продают через AliExpress
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8715
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

у меня пфеннигов разных куча лежит.
храню на память.
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