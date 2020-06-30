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§ NG.kz
Очередная стройка дома наверное будет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39213
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за стройка разворачивается в районе 4-й школы, на футбольном поле, в Костанае? В былые времена там ученики проводили уроки физкультуры. А в 90-е годы был спортклуб "Спартак", где была секция футбола и бокса.
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§ yudjin
Re: Очередная стройка дома наверное будет
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6742
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего футбольное поле и будет, только загороженное, с искусственной травой.
Уточнить можно, позвонив в приемную школы ;-)
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§ Victor Yang
Re: Очередная стройка дома наверное будет
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12876
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там кап.ремонт в этой школе в этом году. Скорее всего, ограждённое поле будет.
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