Цитата: elektron: Ну и где логика, я что после 22.00 более заразный? Эм, людей с началом сумерек и до утра тянет на подвиги, кто-то в подворотне шатается, кто-то по гостям. такое ограничение нужно, чтобы с работы пришли и никуда не ходили.



Цитата: Victor Yang:

Ну и насчёт смертности - людей действительно в целом стало очень много. И давно уже прогнозировали и дефицит еды, и искусственные заменители - натурального на всех не хватит.



Много стало китайцев, индусов, африканцев, латиносов, арабов. Европейские нации вымирают, Россия вымирает. Нас самих 18 миллионов на такой территории, а вместимся в какой-нибудь мегапилис. Китайцы наверное слюной давятся, сколько территории пустует, пока они друг у друга на головах стоят