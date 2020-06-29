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§ NG.kz
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39208
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана в ходе совещания по мерам противодействия распространению КВИ заявил, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения.
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§ Добринцофф
Re: Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.20 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А кроме мака еще какие заведения общепита в Костанае имеют такое окошко?

На складской вагончик стоит,пирожки и чай через окошко продают.
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§ elektron
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я перечитал этот пост, и так и не понял, к чему он там.

То же самое, к чему все после него? Решил речь про окошки завести, а тема то вон про карантин.
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§ maxsaf
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ты тут не один.

Я в курсе)) Я же обсуждаю с форумчанами возможность избежать контакта клиент-клиент. Присоединяйтесь))
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§ elektron
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Присоединяйтесь))

Не в другой раз быть может.
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§ maxsaf
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
На складской вагончик стоит,пирожки и чай через окошко продают.

Потом окажется, что вагончик тот в сеть вагончиков с миллиардным оборотом вырастет))

[Исправлено: maxsaf, 30.06.2020 - 00:52]
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§ Добринцофф
Re: Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7338
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.20 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Потом окажется, что вагончик тот в сеть вагончиков с миллиардным оборотом вырастет))

он уже лет 10 стоит и всё это время через окошко торгует,пока не вырос чё то
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§ maxsaf
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Нужен был вирус))
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§ elektron
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Я же обсуждаю с форумчанами возможность избежать контакта клиент-клиент. Присоединяйтесь))

То есть тема уже занята? :-(
И мои окошки не про это?
Цитата:
maxsaf:
Вообще-то выше обсуждали возможность делать заказы и забирать не выходя из машины. К чему тут ваши пластиковые окошки - не совсем понятно. И да, у нас такие тоже есть.

Однако...
А ни чё что статья не про окошки? А Карантин.
:lol:
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§ maxsaf
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может я не совсем точно выразился

Кризис не бьет избирательно всем достанется. Но миллионеры будут яхты покупать покороче, а у бедных - жизнь станет короче.
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§ maxsaf
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И мои окошки

Проблем нет, обсуждайте тут что захотите, если будет с кем. В противном случае это не обсуждение, а просто делитесь мыслями. Кто-то же наверняка прочтет, хотя не факт, что ответит.
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§ Muad Dib
Re: Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и...
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 30.06.20 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Ну и где логика, я что после 22.00 более заразный?
Эм, людей с началом сумерек и до утра тянет на подвиги, кто-то в подворотне шатается, кто-то по гостям. такое ограничение нужно, чтобы с работы пришли и никуда не ходили.

Цитата:
Victor Yang:
Ну и насчёт смертности - людей действительно в целом стало очень много. И давно уже прогнозировали и дефицит еды, и искусственные заменители - натурального на всех не хватит.


Много стало китайцев, индусов, африканцев, латиносов, арабов. Европейские нации вымирают, Россия вымирает. Нас самих 18 миллионов на такой территории, а вместимся в какой-нибудь мегапилис. Китайцы наверное слюной давятся, сколько территории пустует, пока они друг у друга на головах стоят :lol:
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§ elektron
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.06.20 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
противном случае это не обсуждение, а просто делитесь мыслями.

Ну так на то и есть форум. Один выразил мысль, пошло обсуждение.
Чем вам окошки европейские в сравнение с канадскими или казахстанскими не понравились? :lol:
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§ maxsaf
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чем вам окошки европейские в сравнение с канадскими или казахстанскими не понравились?

Тем что они везде одинаковые, более или менее, дешево и сердито, и поэтому обсуждать тут особо и нечего ))
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§ maxsaf
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Много стало китайцев, индусов, африканцев, латиносов, арабов. Европейские нации вымирают, Россия вымирает

Еще остался кто-то не верящий в эволюцию?))
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