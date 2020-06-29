Цитата: elektron:

Да меры нужны, но они должны прежде исходить от населения с его пониманием.

Я тебя умоляю! Большинство населения дальше своего носа не видит. А тех кто видит - сразу же обвиняют в "подпевке" властям.

Цитата: elektron:

Вирус никто не отменял. Но стоят ли меры того, чтобы уничтожать средний и малый бизнес, да наносить такой ущерб гос. структурам?

Потому Токаев и дал время на обдумывание - 100% вариант весеннего карантина уже не пойдёт - бюджет не выдержит. Возможно, будет комендантский час и закрытые выходные.