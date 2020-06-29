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§ NG.kz
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39208
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана в ходе совещания по мерам противодействия распространению КВИ заявил, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения.
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§ maxsaf
Re: Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он указал, что для выявления одного зараженного COVID-19 проводится 78 исследований на сумму около миллиона тенге.

Фигасе цены :-o
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§ maxsaf
Re: Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Однако в нескольких городах есть проблемы с тестированием (несколько лабораторий закрылись

Больницы тоже закроются, если появятся проблемы? :-o
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* сайлау курманов
Re: Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3867
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.06.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пустьть выдадут материальную помощь, ещё посидим дома. В конце концов не умереть же нам голодной смертью. Все меры были формальностью и полумерами, повязки носили через раз и вот результат, вирус гуляет везде...
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§ maxsaf
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7162
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Пустьть выдадут материальную помощь,

Без введения ЧП?
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§ elektron
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди опомнитесь. Вирус никто не отменял. Но стоят ли меры того, чтобы уничтожать средний и малый бизнес, да наносить такой ущерб гос. структурам? я лично сомневаюсь. Да меры нужны, но они должны прежде исходить от населения с его пониманием.
Цитата:
//Но, помимо ДТП и убийств, существуют несчастные случаи, пожары или смерть от рака. Например, в 2018 году от онкологических заболеваний в нашей стране умерли 14 369 человек.//
Почему тут молчит государство? Почему собираются пожертвования на лечение онкологии? А тут выбрасываются миллионы если не миллиарду? Где логика?
кому интересно; туту подробнее
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§ Victor Yang
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12870
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да меры нужны, но они должны прежде исходить от населения с его пониманием.

Я тебя умоляю! Большинство населения дальше своего носа не видит. А тех кто видит - сразу же обвиняют в "подпевке" властям.
Цитата:
elektron:
Вирус никто не отменял. Но стоят ли меры того, чтобы уничтожать средний и малый бизнес, да наносить такой ущерб гос. структурам?

Потому Токаев и дал время на обдумывание - 100% вариант весеннего карантина уже не пойдёт - бюджет не выдержит. Возможно, будет комендантский час и закрытые выходные.
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§ elektron
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
будет комендантский час и закрытые выходные.

Ну и где логика, я что после 22.00 более заразный? или более зараза восприимчивый,
чем среди недели? А выходные за что? Опять средний и малый бизнес напрягать не почём.
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§ elektron
Жесткий карантин могут вернуть в Казахстане: как в марте и мае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может лучше медицину в общих направлениях развивать? Что бы хотя бы прекратить эти сборы на лечение. Как минимум.
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