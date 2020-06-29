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§ NG.kz
Горбольница Костаная прекратила прием больных, кроме пациентов с ОРВИ, ОРЗ и пневмонией
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39208
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На базе городской больницы разворачивают провизорный стационар. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. Ранее читатели "НГ" сообщили, что во дворе больницы образовалась очередь из машин скорой помощи.
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* сайлау курманов
Re: Горбольница Костаная прекратила прием больных, кроме...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3867
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.06.20 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошлой ночью умерла наша хорошая знакомая, после поездки на юга,на похороны своей родни. По приезду ей стало плохо, неделю пролежала в больнице и вот печальный итог. Я дико извиняюсь за недоверие и игнорирование этого вируса, за те коменты и посты, оказалось все правдой. Берегите себя и свою семью
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