NG.kz Локдаун в Рудном - как отреагировали люди и власти на ограничения выходных дней?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:35 Спойлер: почти никак. На выходных, 27 и 28 июня, в Рудном, как и в других городах региона, согласно постановления главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло был установлен режим локдауна. По нему не только закрывались все ТРЦ и парки, не работали фонтаны, но и был вновь возвращён запрет на выход из мест проживания без особой необходимости.

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