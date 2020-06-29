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§ NG.kz
Токаев объявил выговоры акимам и вице-премьеру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39208
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, президент предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей.
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§ Сергей_я
Re: Токаев объявил выговоры акимам и вице-премьеру
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2974
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.06.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Напомним, всего в стране, по официальным данным, 21 327 случаев заражения, из которых 12 933 выздоровели после лечения, 183 погибли. Активно болеющих 8,2 тысячи человек. Число зараженных коронавирусом без клинических симптомов - 16 639 человек.

И следом вопрос, уже к концу недели у нас бессимпотмных будет больше чем больных. И смысл в ограничении тогда? Тут теперь только один вариант, тупо тестировать всех подряд на каждом углу. Сколько таких вот бессимптомных было в марте/апреле/мае? И стоит ли так сильно боятся болезни, если уже показано что половина больных вообще не имеют симптоматики никакой. Плюс 90% людей с симптоматикой переболеют просто как ОРВИ при помощи немисила/каплей в нос и сосулек/пшикалки для горла.
О. Кстати, мы с женой вот буквально неделю-10дней назад оба переболели насморком+горло. оба ходили на работу, температуры не было, на работе массово люди не заболели. Может нас тоже в статистику добавить?
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§ abaika95
Re: Токаев объявил выговоры акимам и вице-премьеру
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4320
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.06.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Плюс 90% людей с симптоматикой переболеют просто как ОРВИ при помощи немисила/каплей в нос и сосулек/пшикалки для горла/




Это вы где такое прочитали?)
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§ Дантист
Re: Токаев объявил выговоры акимам и вице-премьеру
Дантист


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Сообщений: 664
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 29.06.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас в Екатеринбурге знакомый 50 лет от роду, без всяких сопутствующих, заболел 28 мая, а два дня назад умер, хотя дела шли на поправку (врачи заверяли). Жаль безумно. Двое детей остались.
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§ Горожанин_kst
Re: Токаев объявил выговоры акимам и вице-премьеру
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1635
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.06.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж, снова отменить жд и авиасообщение. Поставить блок посты на границах областей (а не внутри!) Движение строго по работе внутри областей, по стране только грузоперевозки. Никаких личных поездок. В ТРЦ и крупные маркеты вход только через обезараживающие тонели. В точках общепита - посетители на дистанции 2 м друг от друга, в очередях и автобусах - 1,5 метра, и в маске.
Требовать наличие а каждого, находящегося на улице, личного санитайзера.
В общественных местах можно находится с 6-00 до 22-00
Пока так.
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§ Victor Yang
Токаев объявил выговоры акимам и вице-премьеру
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12870
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Что ж, снова отменить жд и авиасообщение. Поставить блок посты на границах областей

Блин, я только ехать собрался - выписываться, продавать квартиру, забирать своих. А тут опять и снова...
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* elektron
Токаев объявил выговоры акимам и вице-премьеру
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Жаль безумно. Двое детей остались.

Да конечно жаль и соболезнования. Но 28 мая заразился и только два дна назад умер, это же месяц. Может что сопутствующее было? Не всем суждено до старости дожить.
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