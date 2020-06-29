Цитата: Напомним, всего в стране, по официальным данным, 21 327 случаев заражения, из которых 12 933 выздоровели после лечения, 183 погибли. Активно болеющих 8,2 тысячи человек. Число зараженных коронавирусом без клинических симптомов - 16 639 человек.

И следом вопрос, уже к концу недели у нас бессимпотмных будет больше чем больных. И смысл в ограничении тогда? Тут теперь только один вариант, тупо тестировать всех подряд на каждом углу. Сколько таких вот бессимптомных было в марте/апреле/мае? И стоит ли так сильно боятся болезни, если уже показано что половина больных вообще не имеют симптоматики никакой. Плюс 90% людей с симптоматикой переболеют просто как ОРВИ при помощи немисила/каплей в нос и сосулек/пшикалки для горла.

О. Кстати, мы с женой вот буквально неделю-10дней назад оба переболели насморком+горло. оба ходили на работу, температуры не было, на работе массово люди не заболели. Может нас тоже в статистику добавить?