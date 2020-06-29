Цитата: Трезвый:

а они Локдаун от куда-то



На Западе lockdown - карантин и есть (блокировка), повторяют за ними. Проблема в другом, у нас слово "карантин" уже использовали, зачем ещё локдаун? 2 слова на одно значение. Наверное хотели показать, что не просто карантин, а прям уууууухх, карантин-карантин, локдаун.



Подглядели на Западе красивое слово, ну надо было и подглядеть их систему уровней угрозы и сделать аналогичную. Например, 3 (или 5/7/10) уровня карантинных ограничений: зелёный карантин - не работают школы, ТРЦ и пр, желтый - вот как на этих выходных, когда работают только аптеки и продуктовые и красный - закрыто всё, закрыты блок-постами границы области. И решать каждую неделю в пятницу какой уровень будет действовать на следующей неделе.