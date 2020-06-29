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≡ Экс-руководителя отдела строительства акимата Костаная приговорили к 3,5 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-руководителя отдела строительства акимата Костаная приговорили к 3,5 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После оглашения приговора судья Ольга Кузнецова пояснила, что все подсудимые сразу признали вину, поэтому с квалификацией их деяний проблем не возникло, а уголовное дело рассматривалось в упрощенном порядке.
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§ drakon
Re: Экс-руководителя отдела строительства акимата Костаная...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19492
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.06.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,вот Андрей. Ты зачем пришёл в Акимат?
Сладкое слово? Акимат... :-o
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