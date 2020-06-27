abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12172





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4319

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:17 Цитата-/Не за себя глаголю. Меня нечем задевать, сам если чего задеть могу. За Форумчан речь/







Вот это правильно когда не задеваешься) а форумчане люди отходчивые, не стоит за них радеть) если что, принимаю заявки на извинения по понедельникам и средам,могут смело обращатся по форме что задело и почему? Я в недельный срок рассмотрю заявку и обязательно отвечу)